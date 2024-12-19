«معجزة أذهلت العالم والعلماء».... عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك!!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر من النباتات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة، مما يجعله مكونًا مثاليًا للعناية بالبشرة يحتوي الزعتر على فيتامين E وفيتامين B، بالإضافة إلى المعادن مثل النحاس والزنك والحديد، التي تعزز صحة البشرة وتساعد في الحفاظ على شبابها.

فوائد الزعتر المطحون وبذور الشمر لصحة البشرة

خلطة الزعتر البري

لتحضير خلطة الزعتر البري للحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد، اتبع الخطوات التالية:

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة السحرية

– ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف

– ملعقتين كبيرتين من شاي بذور الشمر المطحونة

– نصف كوب من الماء المغلي

– عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

1. في وعاء مناسب، أضف بذور الشمر والزعتر واخلط جيدًا.

2. أضف الماء المغلي إلى المكونات.

3. أضف عصير الليمون.

4. اترك المزيج ينقع لمدة 15 دقيقة ثم صفه جيدًا.

طريقة الاستخدام

– استخدم الخلطة على البشرة بتدليكها برفق لمدة 10-15 دقيقة.

– يفضل تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

خطوات العناية بالبشرة باستخدام الزعتر وبذور الشمر

تنظيف الوجه والرقبة

ابدأ بتنظيف الوجه والرقبة جيدًا باستخدام منتج مناسب لنوع بشرتك، وتجنب المواد الكيميائية القاسية.

تحضير المزيج

لإعداد مزيج مفيد، اخلط ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون مع ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة.

تطبيق المزيج

استخدم قطعة قطن مبللة بالمزيج لتطبيقه على الوجه والرقبة برفق، وقم بتدليك البشرة لمدة دقيقة لتعزيز امتصاص المكونات.

شطف البشرة

بعد التطبيق، اشطف الوجه والرقبة جيدًا بالماء الدافئ باستخدام قطعة قماش نظيفة.

التكرار

لتحقيق نتائج مرضية، كرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.