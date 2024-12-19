«معجزة أذهلت العالم والعلماء».... عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك!!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر من النباتات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة، مما يجعله مكونًا مثاليًا للعناية بالبشرة يحتوي الزعتر على فيتامين E وفيتامين B، بالإضافة إلى المعادن مثل النحاس والزنك والحديد، التي تعزز صحة البشرة وتساعد في الحفاظ على شبابها.
فوائد الزعتر المطحون وبذور الشمر لصحة البشرة
خلطة الزعتر البري
- لتحضير خلطة الزعتر البري للحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد، اتبع الخطوات التالية:
المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة السحرية
- – ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف
- – ملعقتين كبيرتين من شاي بذور الشمر المطحونة
- – نصف كوب من الماء المغلي
- – عصير نصف ليمونة
طريقة التحضير
- 1. في وعاء مناسب، أضف بذور الشمر والزعتر واخلط جيدًا.
- 2. أضف الماء المغلي إلى المكونات.
- 3. أضف عصير الليمون.
- 4. اترك المزيج ينقع لمدة 15 دقيقة ثم صفه جيدًا.
طريقة الاستخدام
- – استخدم الخلطة على البشرة بتدليكها برفق لمدة 10-15 دقيقة.
- – يفضل تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
خطوات العناية بالبشرة باستخدام الزعتر وبذور الشمر
تنظيف الوجه والرقبة
- ابدأ بتنظيف الوجه والرقبة جيدًا باستخدام منتج مناسب لنوع بشرتك، وتجنب المواد الكيميائية القاسية.
تحضير المزيج
- لإعداد مزيج مفيد، اخلط ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون مع ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة.
تطبيق المزيج
- استخدم قطعة قطن مبللة بالمزيج لتطبيقه على الوجه والرقبة برفق، وقم بتدليك البشرة لمدة دقيقة لتعزيز امتصاص المكونات.
شطف البشرة
- بعد التطبيق، اشطف الوجه والرقبة جيدًا بالماء الدافئ باستخدام قطعة قماش نظيفة.
التكرار
لتحقيق نتائج مرضية، كرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.
- بفضل خصائص الزعتر المطحون وبذور الشمر، يمكنك تحسين صحة بشرتك بطرق طبيعية وسهلة هذه الوصفة فعالة في تقليل مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتجاعيد جربها اليوم واستمتع ببشرة صحية وجميلة.