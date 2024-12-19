انت الأن تتابع خبر بمكونين فقط.. توريد الشفايف طبيعي بدون مكياج لشفاه كالأطفال مليئة بالنضارة والحيوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توريد الشفايف طبيعي، إن عملية العناية بالوجه، لا تقتصر على العناية بالمناطق الكبيرة، والظاهرة فقط، فلا يمكن أن نغفل العناية بالشفاه، أو العناية بالأنف، حيث أن الوجه مقسم لعدة أجزاء، وعند عنايتنا بجزء، فنجده يكمل الآخر، فلا يمكن أن نغفل جزء، ولا نعتني به، فيجب أن نهتم بكل جزء في الوجه، حيث أن كل ذلك سوف يساعد في إظهار جمال الوجه بشكل كبير، والأهم هو أن نقوم بعملية العناية، بواسطة مكونات طبيعية.

توريد الشفايف طبيعي

إن عملية توريد الشفا من الأمور المهمة، التي يجب أن تقوم بها كل النساء، حيث أنها تساعد في إظهار جمال المرأة بشكل ممتاز، حيث أنه عندما تورد الشفاه يضفي حيوية ونضارة، وهناك أمور كثير تساعد في تغير لون الشفاه، من هذه الأمور على سبيل المثل، الأشخاص الذين يقومون بالتدخين، فنجد أن لون شفاههم يتغير لونها، إلى لون داكن، بل أن مظهرها يكون سيء.

أيضًا هناك الأشخاص الذين نجدهم يتناولون عدد كبير من العقاقير بشكل مستمر، تلك العقاقير التي تؤثر بشكل كبير على صحة جسم الإنسان بشكل عام، أيضًا الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الكافيين، فإننا نلاحظ تصبغ شفاهم، وتغير لونها.

ومن أجل أن نساعدكم في التخلص من هذه التصبغات، سوف نقدم لكم أفضل طريقة يمكنكم من خلالها أن تحصلوا على شفاه موردة بشكل كبير.

وصفة السكر والليمون لتوريد الشفاه

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف واحدمن الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بإحضار إناء صغير، ونقوم بوضع كمية السكر التي لدينا فيه.

بعد ذلك نقوم بغرس نصف الليمونة في السكر، ثم نقوم بفرك الشفاه بواسط نصف الليمونة بلطف شديد.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة قبل الخلود إلى النوم مباشرة، ولا نقوم بغسل الشفاه، إلا عندما نستيقظ من النوم.

ستظهر لنا نتائج أفضل مما نتوقع، حيث أن السكر يساعد في عملية تقشير الشفاه، والليمون يعمل على توريدها، بل وتفتيحها.

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