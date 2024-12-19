السيسي أمام قمة الدول الثماني النامية: الشباب عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:35 مساءً -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تنعقد اليوم تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد» وهو عنوان له أكثر من دلالة للتركيز على الاستثمار في الشباب اللذين يمثلون عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وعرضتها قناة إكسترا نيوز، أن القمة تتناول الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي قاطرة تنمية للدول النامية.