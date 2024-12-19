الأحد القادم بمتحفه.. مائدة مستديرة عن ”المرأة فى عالم ”محفوظ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - فى إطار احتفال وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الـ ١١٣ لميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ.. يستضيف متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحي، فى الثانية عشرة ظهر الأحد القادم "٢٢ ديسمبر"، مائدة مستديرة عن العدد الأخير الصادر من دورية نجيب محفوظ بعنوان "المرأة فى عالم نجيب محفوظ".

يتحدث في الندوة: د. حسين حمودة رئيس تحرير الدورية، بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء الذين شاركوا بمقالاتهم فى هذا العدد ومنهم: د. عايدى على جمعة، د. احمد إبراهيم الشريف، إيمان سند، زياد فايز، وفاء السعيد، حنان راضى، شاهندة الباجورى، وغيرهم، يدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف.

تناقش المائدة المستديرة موضوعات عدة مرتبطة بالموضوع الأساسى (المرأة فى عالم نجيب محفوظ)، انطلاقًا من مناقشة اتهام من ضمن الاتهامات الموجه لنجيب محفوظ، من أنه لم ينصف المرأة، وكانت كتاباته سلبية عنها؛ إذ يحاول الباحثون من خلال تحليل أعمال صاحب "الثلاثية" نفى هذا الاتهام؛ حيث سيقدم د. حسين حمودة قراءة مستفيضة تبين حقيقة اهتمام محفوظ بالمرأة فى ابداعاته، بينما يتناول كل متحدث أحد أعمال صاحب نوبل بالتحليل النقدى، مركزًا على طريقة تناوله الإبداعى للمرأة.