ماليزيا تطالب المجتمع الدولي بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - ثمّن وزير التعليم العالي الماليزي، زامبري عبدالقدير، اليوم الخميس، خلال قمة دول مجموعة الثماني المنعقدة بالقاهرة، الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية والسعي نحو حلول دائمة للوضع في غزة.

وأدان "عبدالقدير"، خلال الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع في لبنان وفلسطين على هامش قمة دول الثماني النامية المنعقدة بالقاهرة، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة العمل معًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية في غزة، وعلى المجتمع الدولي تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.

وأشار وزير التعليم العالي الماليزي، إلى أن التطورات بسوريا تعد نقطة تحول في تاريخ البلاد وندعو إلى انتقال سلمي من مختلف أطياف الشعب السوري، كما أدان توسيع الاحتلال مستوطناته في الجولان المحتل الذي يشكل انتهاكًا واضحًا للقرارات الأممية.

وطالب وزير التعليم العالي الماليزي، بمراجعة حق استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بفلسطين ولبنان، فضلًا عن ضرورة التزام إسرائيل بالقرارات الأممية، داعيًا لاحترام وتأمين عمل وكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.