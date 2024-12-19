الرئيس الإندونيسي يطالب بتحركات ملموسة تتخطى لغة الشجب والتنديد لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - طالب الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، اليوم الخميس بضرورة تنفيذ تحركات ملموسة تتخطى لغة الشجب والتنديد لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.

وأعرب سوبيانتو -خلال فعاليات الدورة الـ11 لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي- عن إدانته للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، داعيًا إلى ضرورة التعاون من أجل العمل الوثيق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية؛ من أجل تقديم الدعم لسوريا ولبنان وفلسطين في مواجهة العداون الغاشم.