الرئيس الإيرانى: نشكر جهود مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - ثمن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جهود الوساطة التي تقودها مصر من أجل التوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة، داعيا إلى مواصلة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية.

قال بزشكيان، خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية بالقاهرة، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة بكل المقاييس، متهما الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الكثير من الجرائم التي انتهكت القوانين الدولية والإنسانية وأثرت على العالم بأسره.

وطالب الرئيس الإيراني بمنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة ولبنان وسوريا.

وحول التطورات في سوريا، قال الرئيس الإيراني، يجب أن تكون هناك حكومة مدنية في سوريا تحترم الاختلافات الموجودة.