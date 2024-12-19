ياسمين فؤاد: الحوار المجتمعى ضمن برنامج الحكومة الجديد لخلق آلية للحوار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - ياسمين فؤاد فى حوار مجتمعى بجامعة الوداى الجديد للحديث عن عدد من القضايا البيئية الملحه وأهم مستجدات الملف البيئي في مصر.... وابراز دور الحكومة المصرية لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

وزيرة البيئة: نحرص على فتح حوار بناء بين الوزارة وكافة اطياف المجتمع كمنصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول المفاهيم والقضايا البيئية من منطلق اهمية تضافر الجهود على مستوى الأفراد و المؤسسات، لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعزيز العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

رئيس الجامعة : جامعة جنوب الوادى تعد من المؤسسات الرائدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فقد حصلت على المركز ٢٠ عالميا فى مجال الطاقة النظيفه ، وتحقيق المتوسط العالمى فى العديد من مخرجات المجالات البحثية لاهداف التنمية المستدامة

محافظ قنا: نحرص على الترويج للإقتصاد الدوار والسياحة البيئية، وخلق فرص عمل خضراء وجذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعلن عن إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 1 جيجاوات بنجع حمادى بالتعاون مع القطاع الخاص

... تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تطوير العمل البيئي ودعم المبادرات المستدامة واعترافًا بدورها الفعال في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وإشراك المجتمع في مواجهة التحديات البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية تعزيز الحوار المجتمعي كمنصة أساسية للتواصل بين الوزارة وكافة أطياف المجتمع، بهدف طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقضايا والمفاهيم البيئية ،وأشارت إلى أن هذا النهج يأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والإدارة المحلية والقطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات البيئية ،مشيرة الى أن الوزارة تسعى لفتح قنوات تواصل مستمرة مع المجتمع لتشجيع دور الأفراد والمؤسسات في تحقيق الطموحات والأهداف البيئية، مؤكدة أن التعاون والتكامل بين مختلف الجهات يساهم بشكل مباشر في تعزيز العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذى تم تنظيمه من خلال وزارة البيئة بجامعة الوادى الجديد ضمن فعاليات جولة وزيرة البيئة بمحافظة قنا لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ،والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، ولفيف من السادة نواب الجامعة واعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، واعضاء هيئة التدريس وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والاعلام المصرى ، وعدد من طلبة وطالبات الجامعة، حيث شهد اللقاء استعراض جهود وزاره البيئه فى الالتزام بالاولويات الوطنيه في العمل البيئي والتى تشمل حمايه الموارد الطبيعيه، والحد من مصادر التلوث لحماية البيئه وصحه المواطنين.، ودعم الاستثمار البيئي والمناخي ، والتعاون مع محافظة قنا فى تحقيق الاستدامة ، واجراءات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الكبرى، وجهود الحد من قطع الأشجار، وايضا تشجيع منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى العمل البيئى. بالإضافة الى ابراز دور الحكومة المصرية لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حيث أعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بالتواجد وإطلاق الحوار المجتمعي من جامعة جنوب الوادي التي تعد صرحا علميا يقوم بمهمة حيوية في تلبية متطلبات اقليم جنوب الوادي بصعيد مصر في مختلف التخصصات العلمية.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان الحوار المجتمعي يعد احد مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة، تحت محور "نظام بيئي متكامل مستدام"، ولأول مرة في ملف البيئة بمصر يتم وضعه تحت محور الامن القومي المصري في برنامج الحكومة، كنتاج لإيمان القيادة السياسية بأهمية الملف البيئي وضرورة ادراجه في كافة مناحي التنمية، وأن يكون ضمن أولويات الدولة، مما ساعد على تحقيق إنجازات كبيرة فيه خلال الفترة الماضية، اهمية ملف البيئة تأتي من تقاطعه مع مختلف القطاعات، فالعمل البيئي يوصف بأنه السهل الممتنع.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فكرة الحوار المجتمعي نتجت من السعي خلال عمل الحكومة السابقة على تغيير لغة الحوار حول البيئة، لتكون اكثر قربا من المواطن، بتبسيط لغتها والمفاهيم الخاصة بها بربطها بالعوائد الاقتصادية لمراعاة البعد البيئي، وتخطي تمحور فكرة البيئة حول التلوث فقط، والتحديات البيئية، إلى اهمية صون الموارد الطبيعية التي وهبها لنا الله، لذا عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تبسيط للمعلومة البيئية، وإشراك المجتمع في مواجهة التحديات البيئية، وتحويل المنحة إلى فرصة لتحسين مستوى المعيشة.

واضافت وزيرة البيئة أن بالتوازي مع مواجهة التحديات البيئية، حرصت الوزارة على إظهار قيمة الموارد الطبيعية للمواطن واهميتها لاستدامة سبل العيش، فمصر لديها ١٥٪؜ من مساحتها محميات طبيعية بواقع ٣٠ محمية، تزخر بالعديد من الكنوز الطبيعية، والتي تعد رأس المال الطبيعي المصري، لذا قامت وزارة البيئة باشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية للعمل في المحميات الطبيعية، من منطلق أن الإنسان هو أساس الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ولفتت سيادتها إلى أن الحوار المجتمعي كان الخطوة الأهم بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة، بهدف التواصل مع مختلف الجهات والفئات، وذلك للاستماع إلى الشواغل والاحتياجات الفعلية لكل منطقة ومحافظة في ظل تنوع طبيعتها ومتطلباتها، وتحديد الإجراءات المطلوبة، واوجه المساعدة التي يمكن ان يقدمها المجتمع لمواجهة التحديات البيئية، فالكل مشارك في منظومة العمل البيئي، ومن منطلق الإيمان بالدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في التواصل مع المواطن، والإيمان بقدرات الشباب المصري في الحفاظ على الميراث الطبيعي المصري.

وقالت وزيرة البيئة فيما يخص حل مشكلة الصرف الصناعي لمصانع السكر، "وتتطلب وقت في مواجهتها نظرا لقدم هذه المصانع والتكنولوجيات الخاصة بها، مما يتطلب تكلفة مالية كبيرة لاحلالها، تعاونت وزارة البيئة مع وزارتي الري والتموين ومن خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، الحل الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي المخالف وآلية العمل في كل مصنع تبعا لطبيعته، تم إعداد التقييم للوضع ونبدأ في التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية".

أما فيما يخص منظومة المخلفات، أوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ساهمت في تحسن منظومة النظافة في المحافظة من خلال مدخلات البنية التحتية والجمع ، حيث دعمت محافظة قنا بالمعدات الخاصة بإدارة المخلفات، وتم تدشين وحدة ادارة المخلفات الصلبة للتدريب على العمل على المنظومة، كما تم العمل على تطوير مصنع نجع حمادي، وتنفيذ المحطة الوسيطة بابي تشت، ونعمل على مصنع التدوير ومدفن قوص، ونستكمل العمل مع المحافظة في تنفيذ منظومة ادارة المخلفات.

واضافت وزيرة البيئة ان استكمال العمل يتطلب جمع رسوم الخدمة لاستدامة الاجراءات المنفذة، حتى يتم إشراك القطاع الخاص او الجمعيات الأهلية للقيام بمهمة ادارة المنظومة، تم التفعيل من خلال وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، معربة عن اعتزازها باشراك القطاع الخاص المصري في تنفيذ المنظومة، مسترشدة بتنفيذ مصنع تدوير ومدفن قوص من خلال أيدي مصرية.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الدور الهام للمرأة المصرية فى دعم الأسرة في مواجهة التحديات البيئية، وخلق الفرص من هذه التحديات، موجهة الشكر لأعضاء المجلس القومي للمرأة وكل امرأة مصرية، موضحة أن المشروعات المنفذة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا في الحفاظ على البيئة.

كما تحدثت سيادتها عن الدور المجتمعي في ملف تغير المناخ، حيث عملت وزارة البيئة خلال السنوات الماضية على ربط المصانع في محافظة قنا بالشبكة القومية للانبعاثات الصناعية لضمان توافقها مع البيئة، وتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية في قنا تساهم في تقليل الانبعاثات لتحويل الملوث إلى انتاج طاقة جديدة ومتجددة توفر كهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص، زراعة المحاصيل القادرة على تحمل درجات الحرارة الشديدة، جمع المخلفات لتلافي الاشتعالات الذاتية التي ترفع درجة الحرارة وتزيد الانبعاثات.

واضافت ان العمل الوطني في مواجهة تغير المناخ يصاحبها دور قوي في المفاوضات العالمية لتغير المناخ والاتفاقيات الدولية، حتى نضمن عدم الوقوع في فخ الالتزامات التي تعيق التنمية، مشددة ان مصر تحتاج لكل فرد يعمل باخلاص لتتخطى أي تحدي.

ومن جانبه تقدم الدكتور احمد عكاوى بالشكر والتقدير لوزيرة البيئة على تنظيم هذا الحوار واهتمامها بالتواصل مع كافة المؤسسات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا على اهتمام الجامعه بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة لضمان مستقبل افضل للجميع ، مشيرا الى ان كافة القضايا التى تم طرحها للمناقشه خلال الحوار المجتمعى تصب فى دائرة اهتمام الجامعة، من خلال ادارجها بالمقرارات الدراسية والبحوث العلمية ، والندوات التثقفية ، لافتا الى جهود الجامعه لبناء شخصية الطالب الواعى بجميع القضايا البيئية، والتوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية لتأهيله للمساهمة فى وقف الاضرار البيئية والايكولوجية والتى تتسب فى ازمة بقاء الانسان ، وان يكون على معرفة بالمشكلات العالمية كالحروب والاوبئة وقضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وغيرها من المشكلات ، موضحا الى مشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تعد مثالا للتنمية المستدامة والشامله ، كما توجد لدى الجامعة برامج أكاديمية بحثية تركز على التنمية المستدامة ومنها برنامج "الادارة الذكية للتغيرات المناخية" ، بكلية العلوم كما تحرص الجامعة على الالتزام بالمعايير البيئية التى حددتها الجهات العالمية المعنية والبنية التحتية الخضراء والنمو الاخضر وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بمبانى الجامعه والمساهمه فى تطوير النفايات ، واستخدام وسائل النقل الصديقه للبيئة لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية ، لافتا الى ان جامعه جنوب الوادى تعد من المؤسسات الرائدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فقد حصلت على المركز ٢٠ عالميا فى مجال الطاقة النظيفه ، كما تفوقت الجامعه على المتوسط العالمى فى العديد من مخرجات المجالات البحثية لاهداف التنمية المستدامه ومنها الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة بنسبة ٢٢٠% عن المتوسط العالمى والهدف الثانى بنسبة ١٣١ %، وايضا الهدف ١٣ للخاص بتغير المناخ بنسبة ١٢٧% ، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار بنسبة ٩٠%، وايضا الهدف ١٢ الخاص بالاستهلاك والانتاج المسؤول بنسبة ١٠٠% من المتوسط العالمى ، والهدف الثالث الخاصة بالصحة بنسبة ١٠٠%، مؤكدا ان هذا الحوار ياتى فى اطار ايمان الدولة المصرية بالقضايا البيئية الوطنية والعالمية لاسيما المرتبطة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتأثيراتها المباشره على تحقيق اهداف مصر التنموية .

كما ثمن السيد محافظ قنا جهود وزيرة البيئة ودعمها الفنى والمادى للمحافظة لتكون قنا محافظة خضراء ، وحرصها على فتح قنوات اتصال مع كافة فئات المجتمع مؤكداعلى اهمية وزارة البيئة ،والتى تتداخل مع كافة القطاعات والمحافظات فى مصر ، لافتا الى اهتمام المحافظة للترويج للإقتصاد الدوار وخلق فرص عمل خضراء. والسياحة البيئية، وجذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، عن إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء بنجع حمادة بالتعاون مع القطاع الخاص ، ومحطة أبيدوس للطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان. والتى تُعد إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة، كما اشار المحافظ الى مشاركة المحافظة فى الميادرات الرئيسية لتحويل المحافظة لتكون صديقة للبيئة ومنها محافظة " أتحضر للأخضر "، وادراكا لاهمية البعد البيئى كجزء من هوية محافظات الصعيد وعنصر لجذب الاستثمارات وجودة حياة المواطنين، مشيدا بجامعة جنوب الوادى كصر ح علمى متعاون مع المحافظة فى شتى مجالات التنمية وبخاصة مجال العمل البيئي حيث تشارك الجامعة فى لجنة المشروعات الخضراء والذكية ، وايضا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة فى مشروع النمو الاحتوائى، كما وجه سيادته الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة فى الفعاليات البيئية والثقافية بالمحافظة، ومارثوان الدراجات الذى سيتم تنظيمه من قلب مدينة قنا الى معبد دندره ترويجا للمبادرات البيئية والترويج السياحى لمحافظة قنا.

وخلال اللقاء، وجه ممثل المجلس القومي للمرأة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، على جهودها في دعم القضايا البيئية، مؤكدًا أن المجلس بذل جهودًا كبيرة في توعية المرأة بمفاهيم البيئة والتغيرات المناخية بشكل مبسط، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء الذكية. وأشار إلى أهمية دور المرأة في دعم المشروعات الصديقة للبيئة وتعزيز مفهوم النموذج الأخضر، بالإضافة إلى نشر ثقافة التخلص السليم من النفايات. كما طالب بإطلاق مبادرات في المدارس تهدف إلى توعية الأطفال وتعليمهم أسس الحفاظ على البيئة من خلال ندوات وورش عمل.

ومن جانبه، تحدث ممثل المجتمع المدني عن أهمية ملف تدوير المخلفات الزراعية مثل قش القصب، مشيرًا إلى برنامج المنح الصغيرة ودوره في دعم تلك الجهود. كما تناول ملف الجمع السكني للمخلفات بالتعاون مع البرنامج الوطني، والذي يتم تنفيذه في المراكز والقرى عبر توفير المعدات والتروسيكلات، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد من قبل المحافظة والجامعه، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تطوير العمل البيئي ودعم المبادرات المستدامة. جاء التكريم اعترافًا بدورها الفعال في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وإشراك المجتمع في مواجهة التحديات البيئية، مما يعكس التزامها المستمر بالارتقاء بالوعي البيئي وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.