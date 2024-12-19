أبو الغيط: التحديات القائمة تظل امتدادًا للتحدي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط : إن التحديات التي يشهدها العالم تظل امتدادًا للتحدي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة.

وأضاف أبوالغيط في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة - أن توقيت انعقاد القمة اليوم يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل نتيجة تسارع الأحداث وتزايد التحديات المختلفة والأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة.