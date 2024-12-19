تزيد حدتها مع اشتداد البرد: إحمي نفسكِ من آلام المفاصل في فصل الشتاء.. باتباع هذه النصائح

الشتاء هو فصلٌ جميل للكثيرين، خصوصًا في دولة الإمارات وغيرها من دول الخليج؛ فيه تنخفض درجات الحرارة بعد أشهر الصيف الحارة جدًا، ويصبح الجو معتدلًا ومناسبًا للجلسات الخارجية والاستمتاع بالهواء الطلق بدلًا من الجلوس تحت المكيفات طوال الوقت.

لكنه فصلٌ لا يخلو من بعض المُنغصات، المتمثلة بشكلٍ خاص في ظهور وانتشار بعض الأمراض والمشاكل الصحية؛ مثل نزلات البرد، الانسداد الرئوي المزمن، جفاف العين والجلد، ولا ننسى بالطبع الروماتيزم وآلام المفاصل.

فمع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يعاني كثيرون من تفاقم آلام المفاصل؛ خاصةًالأشخاص المصابين بحالاتٍ مزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام. وقد تصبح هذه الآلام أكثر حدةً مع ازدياد البرد، ما يؤثر على الحياة اليومية لمرضى المفاصل ويُقيَد حركتهم وقدرتهم على القيام بالعديد من المهام.

للمهتمين بصحتهم وصحة من يحبون، خصوصًا في فصل الشتاء ومع تفاقم حالات آلام المفاصل؛ فيما يلي شرحٌ مفصل يتناول الأسباب، المضاعفات، وأفضل الطرق للوقاية والتخفيف من هذه المشكلة يقدمها لكِ الدكتور أحمد فواز مرسي، أخصائي جراحة العظام وجراحة عظام الأطفال في مستشفى زليخة دبي.

الدكتور أحمد فواز مرسي أخصائي جراحة العظام وجراحة عظام الأطفال في مستشفى زليخة دبي

آلام المفاصل في فصل الشتاء: أبرز الأسباب

تُعدَ المفاصل أحد أهم أجزاء جسم الإنسان؛ فهي النقطة التي تتلامس فيها العظام، وتلعب دورًا أساسيًا في تحريك الأطراف، لذلك عندما يُصاب الشخص بآلام المفاصل، فإن قدرته على ممارسة أنشطته اليومية قد تتأثر بشكلٍ طبيعي وقوي جدًا.ويتم تعريف آلام المفاصل بأنها آلامٌ تنتشر في مفاصل الجسم (Joints)، وتُعدَ شائعة جدًا في حالات التهاب المفاصل المزمن، أو إصابة أحد المفاصل.

وتحدث الإصابة بآلام المفاصل جراء الأسباب التالية:

تأثير انخفاض درجات الحرارة: في الأجواء الباردة، تتقلص الأنسجة المحيطة بالمفاصل (مثل الأربطة والعضلات)؛ مما يؤدي إلى تيَبس المفاصل وزيادة الشعور بالألم. وقد تؤدي البرودة أيضًا إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يُضعف تدفق الدم إلى المفاصل، ويزيد من إحساس التيَبس فيها. تغيَر الضغط الجوي: غالبًا ما يترافق فصل الشتاء مع انخفاض الضغط الجوي، وهو ما يُسبَب تمدد السوائل داخل المفاصل والأنسجة المحيطة بها. هذا التمدد يزيد من الضغط على الأعصاب في المفاصل ويُسبَب الألم. ويكون الأشخاص الذين لديهم التهابٌ في المفاصل، أكثر حساسيةً لهذه التغيرات. قلة النشاط البدني: يميل العديد من الناس إلى تقليل نشاطهم البدني في فصل الشتاء بسبب الطقس البارد. ويؤدي هذا الخمول إلى ضعف العضلات وتيَبس المفاصل، ما يجعل الحركة أكثر صعوبةً وألمًا. زيادة الوزن الموسمية: الشتاء هو موسم الأطعمة الدسمة والمشروبات الساخنة التي تحتوي على سعراتٍ حرارية مرتفعة؛ ما يعني حتميًا زيادة في الوزن. وكيف تنعكس هذه الزيادة على المفاصل؟ تضغط عليها بشكلٍ مباشر، خاصةً الركبتين والوركين مُولَدةً شعورًا متزايدًا بآلام المفاصل. الجفاف: مع قلة شرب الماء في فصل الشتاء بسبب عدم الإحساس بالعطش، قد تفقد المفاصل مرونتها نتيجة نقص السائل الزلالي الذي يعمل كوسادةٍ للمفاصل.

الألم وتيبَس المفاصل من أبرز أعراض آلام المفاصل في الشتاء

آلام المفاصل في فصل الشتاء: الأعراض والمضاعفات

ماذا يحصل لمفاصلنا عند التعرض لواحد أو أكثر من الأسباب المذكورة أعلاه؟

يمكن شرح الأعراض والمضاعفات المحتملة لآلام المفاصل في فصل الشتاء بالتالي:

تفاقم حالات الالتهاب المزمنة: إذ يمكن أن يصبح التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر حدةً في الشتاء، حيث تزداد التورمات والاحمرار نتيجة استجابة الجسم للبرد.

تصلَب المفاصل المزمن: في حال لم يتم التعامل مع تيَبس المفاصل بشكلٍ صحيح، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصلبٍ دائم، ما يُضعف الحركة الطبيعية للمفاصل.

تدهور صحة العظام: قد يؤدي الخمول في الشتاء إلى فقدان كثافة العظام، مما يزيد من خطر الكسور، خاصةً عند الأشخاص المُصابين بهشاشة العظام.

الألم العصبي المرتبط بالمفاصل: حيث يمكن أن يؤدي الضغط الزائد على الأعصاب المحيطة بالمفاصل إلى ألمٍ عصبي ممتد في الأطراف.

هل بالإمكان الوقاية من هذه المشكلة الصحية، ومضاعفاتها على صحة مفاصلي؟ بالتأكيد؛ وهو ما يجيب عليه الدكتور مرسي في الفقرة التالية، لذا تابعي القراءة للاستفادة..

آلام المفاصل في فصل الشتاء: نصائح وطرق الوقاية

يمكنكِ دومًا عزيزتي الوقاية من مشكلة آلام المفاصل في الشتاء باتباع سلسلةٍ من النصائح الطبية للتمتع بشتاءٍ صحي دون مضاعفات.

الحفاظ على الدفء يحميكِ من آلام المفاصل في فصل الشتاء

وتتضمن هذه النصائح ما يلي:

الحفاظ على الدفء: عن طريق ارتداء طبقات ملابس مناسبة تغطي المفاصل بشكلٍ جيد، والتركيز على الملابس الحرارية. كذلك استخدام وسائد تدفئة أو كمادات دافئة على المفاصل المؤلمة، لتحسين تدفق الدم وتخفيف التيَبس. ممارسة التمارين الرياضية: المواظبة على القيام ببعضالتمارين خفيفة مثلالمشي الذي يحافظ على ليونة المفاصل وتحسين الدورة الدموية؛ اليوغا التي تساعد في تخفيف التوتر العضلي وتحسين مرونة الجسم؛ السباحة وتُعدَ خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من آلامٍ مُزمنة في المفاصل.ولا تنسي عزيزتي، ضرورة تجنَب الجلوس لفتراتٍ طويلة، مع أخذ فواصل أو استراحةٍ من قوت للآخر للحركة. الحفاظ على الترطيب: من المهم شرب كمياتٍ كافية من الماء يوميًا (8 أكواب على الأقل)، حتى في فصل الشتاء. مع أهمية تناول مشروباتٍ ساخنة صحية مثل شاي الأعشاب، لتحفيز الترطيب. التغذية السليمة: من خلال التركيز على الأطعمة التي تُقوي العظام والمفاصل، مثل الأسماك الدهنية لاحتوائها على أحماض أوميغا-3 التي تُقلَل الالتهابات؛ الخضروات الورقية كونها غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين لصحة العظام؛ منتجات الألبان التي تُعدَ مصدرًا ممتازًا لفيتامين د؛ والمُكسرات والبذور التي تمدَ الجسم بالدهون الصحية والمُغذيات. استخدام كريمات موضعية ومُسكنات طبيعية: تطبيق كريماتٍ تحتوي على بعض المكونات مثل الكافور أو المنثول على المفاصل، لتخفيف الألم. كذلك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت النعناع أو زيت الزيتون، التي تساعد في تقليل الالتهاب. العلاج الطبيعي: الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي (فيزيائي) لتحسين مرونة المفاصل وقوتها. إن التمارين التي تتم تحت إشراف متخصصٍ، تُسهم بشكلٍ كبير في التخفيف من الأعراض المُزمنة. الحصول على دعمٍ طبي: قومي باستشارة طبيبٍ متخصص، إذا زادت الأعراض لديكِ، للحصول على علاجٍ يشمل وصف بعض المكملات الغذائية مثل فيتامين د أو الكالسيوم؛ أو حقن الكورتيزون للتخفيف من الالتهابات الشديدة. الحفاظ على وزنٍ صحي: باتباع نظامٍ غذائي متوازن لتجنَب زيادة الوزن، مما يُخفَف الضغط على المفاصل.

آلام المفاصل في فصل الشتاء نصائح للوقاية والتحكم

آلام المفاصل في فصل الشتاء: نصائح إضافية للتحكم

حتى مع وجود إصابةٍ مسبقة بآلام المفاصل، يمكنكِ دومًا عزيزتي التحكم بها وتقليل مضاعفاتها من خلال النصائح التي يقدمها لك أخصائي جراحة العظام في مستشفى زليخة على النحو التالي:

الاسترخاء وتقليل التوتر: كون التوتر قد يزيد من الإحساس بالألم، لذا يمكنكِ ممارسة تقنيات التأمل أو التنفس العميق لتعزيز الاسترخاء وعدم القلق.

النوم الجيد: إذ يساعد النوم الكافي الجسم على التعافي والحد من التهابات المفاصل.

استخدام مُكملاتٍ غذائية طبيعية: مثل الكركمين (مستخلص الكركم)والجلوكوزامين، التي أثبتت فعاليتها في دعم صحة المفاصل.

في الختام؛ فإن آلام المفاصل في فصل الشتاء تُعدَ مشكلةً شائعة، لكنها قابلة للتحكم من خلال خطواتٍ بسيطة ومُستمرة. إن الحفاظ على النشاط، الدفء، والتغذية الصحية يمكن أن يُقلَل بصورةٍ كبيرة من تأثير البرودة على المفاصل. وفي حال استمرت الأعراض أو تفاقمت، يجب استشارة طبيبٍ مختص للحصول على علاجٍ مناسب يضمن حياةً خالية من الألم والاستمتاع بالشتاء الجميل في منطقتنا.