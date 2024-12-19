انت الأن تتابع خبر هتصغري اكتر من 20 سنة!!... استخدمي البقدونس بتلك الطريقة وهتشدي بشرتك وهتتخلصي من التجاعيد خلال اسبوع من الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة هي الواجة الاولى لكافة البشر، وفي حالة وجود ي نوع من انواع التجاعيد او الخطوط في البشرة فإن هذا يدل على التقدم في العمر والذي يعتبر امر مزعج للكثير من السيدات في مختلف الاعمار، حيث ان مقياس السن وامظهر العام يعتبر واحدًا من اهم المقاييس التي تعتمد عليها النساء والسيدات في مختلف الاعمار، ومن الجدير بالذكر ان البقدونس قد اثبت فعاليته في القضاء على مشاكل البشرة لما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات للاكسدة ايضًا وهو الامر الذي يسهم في شد البشرة وتجديد الخلايا الخاصة بها ايضًا،

مكونات كريم البقدونس للبشرة

حزمة طازجة من أوراق البقدونس.

ملعقتان من الفازلين.

كوبان من الماء.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة عمل كريم البقدونس للبشرة