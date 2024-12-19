طريقة صنع الزبادي في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - فوائد صنع الزبادي في المنزل

في السنوات الأخيرة، أصبح الزبادي المنزلي أحد أكثر الخيارات الصحية التي يفضلها الكثيرون. فهو ليس فقط طازجًا ولذيذًا، بل يمنحك أيضًا السيطرة الكاملة على المكونات. هذا يعني أنه يمكنك تجنب الإضافات الصناعية والمحليات السامة الموجودة في الكثير من الزبادي التجاري.

كيفية تحضير الزبادي في المنزل

يعد صنع الزبادي في المنزل بسيطًا ومضمونًا، إلى جانب توفيره للمال مقارنة بشراء الزبادي الجاهز. دعونا نلقي نظرة على الخطوات الأساسية لصنع الزبادي اللذيذ في منزلك.

المكونات الأساسية

لتحضير الزبادي في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

لتر من الحليب الطازج (يفضل أن يكون كامل الدسم)

ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي (لا يحتوي على السكر)

برطمان زجاجي معقم

الخطوات التفصيلية

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بزبادي محلي الصنع في أي وقت:

قم بتسخين الحليب: ضع الحليب في قدر على نار متوسطة حتى يصل إلى حوالى 85 درجة مئوية. يمكنك استخدام ميزان حرارة لقياس درجة الحرارة بدقة. تبريد الحليب: اترك الحليب ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة تتراوح بين 43-45 درجة مئوية. إضافة الزبادي: أضف ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي إلى الحليب المبرد وحرك جيدًا حتى يتجانس الخليط. التخمير: اسكب الخليط في البرطمان الزجاجي، وغطيه بغطاء، ثم ضعه في مكان دافئ لمدة تتراوح بين 6-12 ساعة حسب الكثافة المرغوبة. التبريد: بعد انتهاء فترة التخمير، ضع الزبادي في الثلاجة لبضع ساعات قبل التقديم.

نصائح إضافية للحصول على أفضل نتيجة

– **اختيار الحليب**: للحصول على زبادي كريمي، استخدم حليب كامل الدسم. أما إذا كنت تفضل زبادي منخفض الدسم، يمكنك استخدام حليب قليل الدسم.

– **التخمير**: للحصول على نكهة حمضية أكثر، يمكنك تمديد فترة التخمير لبضع ساعات إضافية.

– **الإضافات**: يمكنك تعديل الزبادي حسب المذاق الذي تفضله بإضافة الفواكه أو العسل أو المكسرات.

الخلاصة

صنع الزبادي في المنزل سهل وغير مكلف ويوفر لك خيارات متنوعة للاستمتاع بالزبادي اللذيذ الذي يناسب ذوقك الشخصي. بمجرد تجربته لأول مرة، قد تجد نفسك تفضل الزبادي المنزلي على تلك الخيارات التجارية. لذا، ابدأ اليوم واستمتع بزبادٍ طازجٍ وصحي في منزلك!