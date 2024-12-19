أين سيلعب برشلونة مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن أزمة تواجه نادي برشلونة تتعلق بالملعب الذي سيحتضن مبارياته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ويقترب برشلونة من حسم تأهله للدور ثمن النهائي من البطولة، بشكل مباشر، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، يواجه نادي برشلونة أزمة تتعلق بمكان إقامة مبارياته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حيث أن ملعب “مونتجويك” لن يكون متاحاً بسبب التزامات مجلس المدينة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ملعب “كامب نو” من غير المرجح أن يكون جاهزاً بحلول شهر فبراير/شباط المقبل، وهناك بعض الملاعب المقترحة لخوض النادي الكتالوني مباريات دوري الأبطال.

وأفادت الصحيفة، بأن الملاعب المقترحة على نادي برشلونة، هي: كورنيا إل برات (ملعب إسبانيول) – ميستايا (ملعب فالنسيا) – واندا ميتروبوليتانو (ملعب أتلتيكو مدريد).

وتفرض قوانين دوري أبطال أوروبا عدم تغيير الملعب أثناء الأدوار الإقصائية، لذا إذا قرر برشلونة الانتقال إلى ملعب جديد، سيبقى الفريق يلعب فيه حتى نهاية البطولة.

أما في الدوري الإسباني، فيُسمح للفريق باستخدام ملعب بديل والعودة إلى “مونتجويك” بمجرد جاهزيته بشكل طبيعي.