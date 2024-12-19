واتساب يُحدث ثورة في التواصل: ترجمة فورية للمحادثات بدون الحاجة للإنترنت

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة تُحدث ثورة في عالم التواصل الدولي، وهي ميزة الترجمة الفورية للمحادثات. هذه الميزة، التي لا تزال قيد التطوير، ستمكن المستخدمين من التواصل بسلاسة مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة، وذلك بترجمة الرسائل فور ورودها. والأكثر من ذلك، أن هذه الترجمة ستكون متاحة حتى بدون اتصال بالإنترنت!

وفقًا لموقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب، ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يرغبون في ترجمة رسالة مُحددة أو ترجمة جميع الرسائل الجديدة الواردة في محادثة بشكل تلقائي. هذا الخيار يُعطي المستخدمين تحكمًا كاملاً في عملية الترجمة.

يُولي واتساب أهمية كبيرة لخصوصية وأمان مستخدميه. لذلك، تم تصميم هذه الخاصية الجديدة بحيث تتم عملية الترجمة بالكامل على جهاز المستخدم، دون إرسال أي بيانات إلى طرف ثالث. هذا يضمن التوافق التام مع خاصية التشفير التام المدمجة في التطبيق، مما يحافظ على سرية وأمان المحادثات.

مفاجأة أخرى تُقدمها هذه الميزة، وهي إمكانية الترجمة بدون الحاجة لاتصال بالإنترنت. سيتمكن المستخدمون من تنزيل حزمة لغة على أجهزتهم، مما يُتيح لهم إجراء عملية الترجمة محليًا دون الحاجة لاتصال بالإنترنت. هذا يُعتبر إضافة رائعة للمسافرين أو المستخدمين الذين يعيشون في مناطق ذات اتصال إنترنت محدود.

تسهيل التواصل الدولي: تُزيل هذه الميزة حاجز اللغة وتُمكن المستخدمين من التواصل بسهولة مع أشخاص من ثقافات وخلفيات لغوية مختلفة.

زيادة التفاعل: تُشجع هذه الميزة على التفاعل بين المستخدمين من مختلف أنحاء العالم، مما يُساهم في بناء مجتمعات افتراضية أكثر تنوعًا.

سهولة الاستخدام: تصميم الميزة بسيط وسهل الاستخدام، مما يجعلها مُناسبة لجميع المستخدمين بغض النظر عن مستوى خبرتهم التقنية.

الخصوصية والأمان: تُحافظ الميزة على خصوصية وأمان المستخدمين من خلال إجراء عملية الترجمة على الجهاز وعدم مشاركة البيانات مع أي طرف ثالث.

قد تُؤثر هذه الميزة بشكل كبير على سوق تطبيقات الترجمة المُستقلة، حيث تُوفر للمستخدمين حلاً مُتكاملًا داخل تطبيق المراسلة الذي يستخدمونه بشكل يومي.