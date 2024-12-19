الرئيس السيسي: استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تحدي لقرارات الشرعية الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:33 مساءً -

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: «إننا نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة، تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود بها كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية وازدواجية المعايير».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته والتي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «لعل أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في تحد لقرارات الشرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولا إلى سوريا، التي تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد، واشتعال المنطقة من آثار سوف تطول الجميع سياسيًا واقتصاديًا».