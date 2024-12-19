وصفات فيتامين سي للوجه تألقي ببشرة نضرة خالية من العيوب

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رياض - احمد صلاح - يعد فيتامين ج أو C من أهم الفيتامينات للبشرة فهو الفيتامين الصديق الدائم لبشرتك ، تساعد وصفات فيتامين سي على شد البشرة وتعزيز تجديد الخلايا كما يمنحك تفتيح ونضارة رهيبة كما كنت تحلمين دائماً، لإذا كنت ترغبين في بشرة مشرقة ناعمة خالية من أي عيوب تابعينا في هذا المقال لمعرفة تلك الوصفات.

وصفات فيتامين سي

هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية المفيدة للبشرة والتي تجدد الجمال واليوية في الجلد ولكن هذه الوصفات هي الأفضل والأكثر فعالية.

طريقة عمل بودرة فيتامين ج للبشرة:

يمكن عمل هذا االبودر بكل سهولة واستخدامه على بشرتك وكل ما تحتاجينه هو

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين سي الجاهز.

وعاء زجاجي صغير.

ملعقة من الماء المقطر الساخن.

علبة زجاجية بنية اللون أو أي زجاجة بحيث تكون غامقة اللون.

قمع صغير.

خطوات تحضير الوصفة:

ضعي بودر فيتامين سي في الوعاء الزجاجي ثم أضيفي إليه الماء الساخن المقطر.

قلبي المكونات جيداً بالملعقة حتى تتجانس.

أحضري الحاوية الغامقة وضعي القمع فوق فوهتها.

اسكبي خليط البودرة بهدوء في القمع داخل الزجاجة لمنع تهدير الخليط.

أحكمي إغلاق العبوة وضعيها في الثلاجة لضمان صلاحيتها.

يجب اختبار حساسيتك للمنتج عن طريق وضع الخليط على يديك أولاً.

ضعي الخليط على وجهك كل يوم ثم اغسليه بعدها بنصف ساعة أو ساعة لنتائج جيدة.

طريقة صنع سيروم فيتامين سي:

تحتاجين إلى:

كبسولة فيتامين C

ملعقة كبيرة من الماء المقطر

ملعقة كبيرة من الجلسرين

زجاجة معقمة داكنة.

الخطوات: