انت الأن تتابع خبر انسى انك تروح للدكتور خلاص!!... طبيبة شهيرة تكشف عن نوع خضار متوافر ورخيص يقي من الاصابة بمرض السرطان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الفترة الاخيرة قد زاد الوعي والإهتمام بالصحة العامة للجسم من قبل اعداد كبيرة من الافراد، حيث ان الوقاية خير من العلاج، وفي حالة وقاية الجسم من التعرض إلى الامراض فإن هذا يتسبب في دعم الجسم بما يحتاجة من مواد غذائية، حيث قد قالت الدكتورة فاليريا كوميساروفا، رئيسة قسم برامج الفحص والوقاية من الأورام الخبيثة في مركز الأورام الإقليمي في كراسنويارسك ان الوقاية من مرض السرطان يعتبر امر هام جدًا، وهناك الكثير من انواع الخضروات التي تلعب دور كبير واساسي في الوقاية من هذا المرض

فوائد الخضروات للوقاية من السرطان

تعد الخضروات والفواكة واحدة من اساسيات النظام الغذائي اليومي الخاص بأي فرد، ويرجع ذلك إلى وجود كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة بهم والتي تعتبر من اهم انواع المواد التي تسهم في الوقاية من السرطان، وفي حالة الانتظام على تناول كميات معتدلة تقدر بحوالي 400 جرام من الخضروات المتنوعة يوميًا فإنك تسهم في حماية جسمك من الاصابة بالسرطان، وهناك بعض من انواع الخضروات الاشد اهمية والتي يجب التعرف عليها والإكثار منها ايضًا.

انواع الخضروات الهامة