انت الأن تتابع خبر بشرتك هتبقى زي التلج!!... حطي الفازلين على القهوة بتلك الطريقة ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل البشرة واحدة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات والبنات في مختلف الاعمار وبشكل خاص خلال فصل الشتاء، حيث انه مع انخفاض درجة حرارة الجو فإن هذا يؤدي إلى جفاف البشرة بشكل كبير، وهو الامر الذي يؤدي إلى حدوث التهابات كبيرة في الجلد والبشرة بشكل عام، ليس هذا فقط بل انه يؤدي إلى حدوث بعض من حالات التحسس نتيجةً لقلة درجة الحرارة، لكن الآن قد اصبح هناك ماسك القهوة والفازلين والذي قد اثبت فعاليته الكبيرة في تفتيح البشرة وترطيبها

مكونات عمل ماسك القهوة والفازلين

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك القهوة والفازلين