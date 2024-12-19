انت الأن تتابع خبر لبياض الكوريات.. وصفة لتبيض الوجه وتصفيته بمكونات سحرية من مطبخك لن تتوقفي عن استخدامه أبداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن وصفة لتبيض الوجه وتصفيته وذلك لتوحيد لون البشرة والتخلص من الاسمرار والتصبغات، كما أن وصفات تفتيح البشرة خطوة هامة من خطوات العناية بالبشرة لكن لابد من توخي الحذر عند اختيار الوصفة للتأكد من أنها تتناسب مع نوع البشرة، حتى لا تسبب لها الالتهاب أو الجفاف وسوف نضع بعض الوصفات في هذا المقال.

وصفة لتبيض الوجه وتصفيته

يوجد عدة وصفات مختلفة يتم استخدامها في تفتيح البشرة ومن ضمن هذه الوصفات الآتي:

وصفة البرتقال والكركم

يعتبر البرتقال مصدر من مصادر مضادات الأكسدة الموجود في فيتامين سي، كما أن الكركم يساعد على التفتيح بشكل كبير ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال المركز.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ووضع الكركم فيه، ويتم إضافة عصير البرتقال مع التقليب جيدًا، وفي حالة كان الخليط جاف يتم إضافة قطرات زائدة من العصير حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم غسل الوجه وتنظيفه جيدًا قبل استخدام الوصفة ولابد من غسله بالماء الدافئ لفتح المسام.

يتم وضع الخليط على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف الخليط تمامًا.

يتم غسل الوجه بالماء البارد للتخلص من الخليط وإغلاق المسام.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة في التبييض.

وصفة دقيق الحمص وماء الورد

دقيق الحمص له فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء كما أن ماء الورد له الكثير من الفوائد من البشرة وله نتائج مبهرة في التفتيح

ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص.

ملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم إضافة ماء الورد إلى دقيق الحمص ويتم تقليبهم جيدًا حتى الحصول على خليط له قوام كريمي.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الزيوت الزائدة والأتربة وآثار المكياج.

يتم تجفيف البشرة بلطف.

يتم توزيع هذا الخليط على البشرة ومن الممكن تطبيقه على الرقبة أيضًا.

يتم تدليك الوجه بالخليط بحركات دائرية للاستفادة من الخليط.

يترك على الوجه لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

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