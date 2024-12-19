السيسي: اختلاف الثقافات بين دول الثماني النامية يعزز التضامن والتكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:33 مساءً -

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن اختلاف التاريخ والثقافات الخاصة بدول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يُعزز من قيمة المنظمة ويُعزز روح التضامن والتكامل والعمل المشترك بين دول المنظمة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وتعرضها قناة القاهرة الإخبارية: «أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن بالغ تقديري للدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لدولة بنجلاديش الشقيقة، لما بذلته بلاده من جهود متواصلة خلال رئاستها للمنظمة، كما أود أن أشكر قيادة المنظمة على عملها الدؤوب وجهودها للإعداد لهذه القمة»