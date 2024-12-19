رودريجو يعبر عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس القارات للأندية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - عبر رودريجو، نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد التتويج رفقة فريقه بلقب كأس القارات للأندية، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 3-0..

وقال رودريجو في تصريحات نشرها موقع ريال مدريد الرسمي: “أنا سعيد جداً بلقب آخر وهدف آخر في نهائي مع هذا القميص”.

وأضاف: “بيلينجهام مر أمام حارس المرمى، لكنه لم يتداخل في اللعبة، شعرت ببعض التوتر حتى تم احتساب الهدف”.

وعن زميله فينيسيوس جونيور، أفاد: “هو يتحسن بشكل مستمر ونحن سعداء جداً بوجوده هنا، لدينا فريق رائع ونحن في غاية السعادة”.

وفيما يتعلق بمشاعره، استطرد: “الآن أشعر بتحسن، ما زلت أعاني قليلاً بسبب الإصابات التي تعرضت لها، كنت خارج الملعب لمدة شهر، ثم كنت ألعب مباراة وأصاب مجدداً”.

وأكد: “كان الأمر صعباً، لكن الآن أشعر بتحسن بدنياً قليلاً، يجب علي العمل أكثر وأخذ قسط من الراحة لكي أتمكن من مساعدة الفريق”.

وفيما يتعلق بالإصابات، أوضح: “أنت تريد أن تكون في حالة جيدة وتساعد الفريق، ولكن لا تستطيع لأنك مصاب”.

وأتم: “كان الأمر صعباً، لكن الجميع ساعدني في هذه العملية، الآن أشعر بتحسن وآمل أن أكون أفضل كل يوم من الناحية البدنية، أعلم أنه إذا كنت في حالة جيدة، يمكنني المساعدة بطرق عديدة”.