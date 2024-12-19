تنافس إنكليزي على ضم نجم بلد الوليد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وجود اهتمام إنكليزي كبير، بالحصول على خدمات لاعب بلد الوليد، راؤول مورو، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مورو (22 عاماً) لفت أنظار مانشستر سيتي، ليفربول وتوتنهام، بعد أدائه المميز مع فريقه في الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة، أن بلد الوليد مستعد للاستماع للعروض المقدمة من أجل اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكنه لن يوافق على رحيله إلا بعروض تصل إلى 10 مليون يورو.

حتى الآن، سجّل مورو هذا الموسم ثلاثة أهداف وصنع هدفاً في 16 مباراة، وهو ما يمثل أكثر من ربع الأهداف الـ11 التي سجلها الفريق في الدوري هذا الموسم.