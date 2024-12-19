انت الأن تتابع خبر بوتين:أجلينا 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا ولم ألتقِ بشار الأسد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا أجلت 4000 مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران بناء على طلب من السلطات الإيرانية.



وقال بوتين خلال مؤتمره السنوي اليوم الخميس: "إذا كان أصدقاؤنا الإيرانيون قد طلبوا منا في وقت سابق مساعدتهم في نقل قواتهم إلى أراضي سوريا، فقد طلبوا منا الآن سحبهم من هناك. لقد قمنا بإجلاء 4000 مقاتل إيراني إلى طهران من قاعدة حميميم".



وأضاف: "بعض الوحدات الموالية لإيران غادرت دون قتال إلى لبنان، وبعضها إلى العراق".



ووصف بوتين الوضع في سوريا أنه صعب، معربا عن أمله بحلول السلام هناك.



وتابع: "نحافظ على العلاقات مع جميع المجموعات التي تسيطر على الوضع في سوريا وجميع دول المنطقة. معظم هذه الدول تؤكد لنا اهتمامها ببقاء قواعدنا العسكرية في سوريا".

وحول مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، قال بوتين: يمكنني الحديث مع الرئيس بشار الأسد عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ 12 عاما، ويمكن أن نوجه هذا السؤال أيضا إلى المسؤولين عن السلطة في سوريا اليوم.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر الصحفي السنوي: "لم ألتق الرئيس السوري بشار الأسد منذ وصوله إلى موسكو".

وحول القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، قال بوتين: الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط تؤيد بقاء قواعد عسكرية روسية في سوريا.