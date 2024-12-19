الداخلية تضبط شخص حاول خطف فتاة وإصطحابها لمدخل أحد العقارات بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإختطاف طفلة وإصطحابها لمدخل أحد العقارات والزعم بسابقة إختطافه طفل آخر.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد ناشر مقطع الفيديو، وهو مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبسؤاله قرر بخروج نجلته "5 سنوات" من المنزل متجهه لمحل عمله، إلا أنها تأخرت فقام بالخروج من المحل للبحث عنها وعُثر عليها برفقة أحد الأشخاص بمدخل العقار المشار إليه، فتعدى عليه بالضرب وتركه دون تحرير محضر بالواقعة وقيامه بنشر المقطع المشار إليه لتحذير المواطنين منه.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، يعانى من تأخر ذهنى ويتم متابعته من قبل إحدى مستشفيات الأمراض النفسية، وتبين سابقة قيامه بالسير بذات المنطقة صحبة طفل آخر "6 سنوات" دون التعدى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.