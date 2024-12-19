انت الأن تتابع خبر الشرع: لا نريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد «هيئة تحرير الشام» التي تولّت السلطة في سوريا، إن بلاده منهكة من الحرب ولا تشكِّل تهديداً لجيرانها أو للغرب، مؤكداً أنه لا يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.

وفي مقابلة مع شبكة «بي بي سي» البريطانية، دعا الشرع إلى رفع العقوبات عن سوريا.

وقال: «الآن، بعد كل ما حدث، يجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم. لا ينبغي معاملة الضحية والظالم بالطريقة نفسها».

وأكد الشرع ضرورة شطب «هيئة تحرير الشام» من «قائمة المنظمات الإرهابية» الخاصة بالأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة.

وبدأت «هيئة تحرير الشام» جماعةً منشقةً عن تنظيم «القاعدة»، قبل أن تنفصل عنه عام 2016.

وقال الشرع: «(هيئة تحرير الشام) ليست جماعةً إرهابيةً. نحن لم نستهدف المدنيين أو المناطق المدنية»، مؤكداً أنهم ضحية لجرائم نظام بشار الأسد.

ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشيراً إلى أن «البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة. فأفغانستان مجتمع قبلي. وسوريا لديها عقلية مختلفة».

وأكد الشرع أيضا أنه يؤمن بتعليم النساء.

وقال: «لدينا جامعات في إدلب منذ أكثر من 8 سنوات. أعتقد بأن نسبة النساء في هذه الجامعات تزيد على 60 في المائة».

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» على إدلب منذ عام 2017.

وأطاحت قوات تقودها الهيئة، بزعامة الشرع، بحكم بشار الأسد الذي فرَّ من سوريا في 8 ديسمبر (كانون الأول)، بعد أكثر من 13 عاماً من قمع الاحتجاجات المطالِبة بالديمقراطية، والذي أدى إلى اندلاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن.