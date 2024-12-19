انت الأن تتابع خبر القسام:طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود حتى الموت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتمكن أحد مقاتلي كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة جماس، صباح اليوم الخميس، من طعن ضابط صهيوني و3 جنود، والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا بقطاع غزة، بحسب بيان عن القسام عبر قناة التلغرام.



والأربعاء، أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما فجّرت الكتائب، ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أنها أجهزت على جندي سادس بجوار دبابة ميركافا واستولت على سلاحه، ثم ألقت قنبلتين على الدبابة في بيت لاهيا.

وقبل يومين، أعلنت كتائب القسام، مقتل 3 جنود إسرائيليين واستهداف ناقلة جند في مخيم جباليا شمالي غزة، في وقت أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه وجندي خلال المعارك جنوبي القطاع.