بعد قليل...رئيس وزراء بنجلاديش يلقي محاضرة عامة في رحاب الأزهر الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - يُلقي السيد محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لبنجلاديش، والحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٠٦م، بعد قليل، محاضرة عامة، من رحاب الأزهر الشريف، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الأزهر والقيادات السياسية والدبلوماسية، وعمداء الكليات، وجموع من طلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر الشريف.

ويستضيف الأزهر الشريف هذا الحدث المهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تربطه ‏ببنجلاديش، من خلال الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والوسطية ومحاربة الفكر المتطرف، إضافة إلى حرصه على تقديم الرعاية الكاملة لطلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر الشريف، وتزويدهم بالعلوم الأزهرية التي تعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم.