القبض على سيدة أدعت وجود عصابات لخطف الفتيات والشباب لزيادة متابعى صفحتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن إدعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائمة على النشر، وتعمل فى مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.