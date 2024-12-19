ضبط 5.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية وقنا بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:33 مساءً -
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، تمكن قطاعى الأمن العام والأمن الإقتصادى بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط مالكى مخزنين "بدون ترخيص" بقنا والإسكندرية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية.
وضبط بحوزتهما 5,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق مكاسب مادية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.