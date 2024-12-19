ضبط 5.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية وقنا بقصد الإتجار

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، تمكن قطاعى الأمن العام والأمن الإقتصادى بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط مالكى مخزنين "بدون ترخيص" بقنا والإسكندرية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة