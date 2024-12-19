في أقل من ساعة.. 5 وصفات سهلة يمكنك تحضيرها في الدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - التمتع بوصفات الدجاج السهلة في وقت قياسي

يعاني الكثير منا في بعض الأحيان من ضيق الوقت أو التعب بعد يوم طويل من العمل، مما يجعل إعداد وجبة العشاء مهمة شاقة. ولكن لا داعي للقلق، فبإمكانك تحضير وجبة لذيذة ومغذية باستخدام الدجاج في أقل من ساعة! سنقدم لك هنا خمس وصفات سهلة وسريعة يمكنك تنفيذها بمنتهى البساطة.

1. دجاج بالليمون والثوم

هل تبحث عن وصفة خفيفة ومنعشة؟ دجاج بالليمون والثوم هو الحل المثالي.

المكونات: صدور الدجاج، عصير ليمون، ثوم مفروم، زيت زيتون، ملح وفلفل.

صدور الدجاج، عصير ليمون، ثوم مفروم، زيت زيتون، ملح وفلفل. طريقة التحضير: امزج عصير الليمون مع الثوم وزيت الزيتون، ثم قم بتتبيل صدور الدجاج بالمزيج وشويها في المقلاة حتى تنضج.

2. قطع دجاج كريمية بالفطر

إذا كنت من محبي الأطباق الكريمية، فإن هذه الوصفة ستكون خياراً رائعاً.

المكونات: صدور الدجاج المقطعة، فطر مقطع، قشدة، بصل مقطع، زيت زيتون، ملح وفلفل.

صدور الدجاج المقطعة، فطر مقطع، قشدة، بصل مقطع، زيت زيتون، ملح وفلفل. طريقة التحضير: اقلي البصل في زيت الزيتون، ثم أضف الدجاج والفطر حتى ينضجا. أضف القشدة واترك الخليط ينضج حتى تتجانس المكونات.

3. دجاج بالعسل والخردل

هذه الوصفة تُظهر كيفية تحويل دجاجك لطبق فريد من نوعه باستخدام مكونات بسيطة.

المكونات: صدور دجاج، عسل، خردل، زيت زيتون، ملح وفلفل.

صدور دجاج، عسل، خردل، زيت زيتون، ملح وفلفل. طريقة التحضير: امزج العسل مع الخردل وزيت الزيتون، ثم غطِ صدور الدجاج بالمزيج واطبخها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

4. ستير فراي الدجاج بالخضروات

نشاط وسهولة في وصفة واحدة تجمع بين الدجاج والخضروات المفيدة.

المكونات: شرائح دجاج، فلفل حلو، جزر، بروكلي، صويا صوص، زيت سمسم.

شرائح دجاج، فلفل حلو، جزر، بروكلي، صويا صوص، زيت سمسم. طريقة التحضير: قم بقلي شرائح الدجاج حتى تنضج، ثم أضف الخضروات وصويا صوص، وامزجهم معا بزيادة زيت السمسم.

5. دجاج مشوي بالزبادي والأعشاب

وصفة مميزة تحقق التوازن بين النكهات الطازجة والسهلة.

المكونات: صدور دجاج، زبادي، أعشاب متنوعة، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل.

صدور دجاج، زبادي، أعشاب متنوعة، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل. طريقة التحضير: امزج الزبادي مع الأعشاب وعصير الليمون، ثم غلف الدجاج بالمزيج واشويه في الفرن حتى ينضج.

استمتع بتحضير وتذوق هذه الوصفات اللذيذة والتي لا تتطلب منك سوى أقل من ساعة لتحضير وجبة كاملة ومغذية لعائلتك أو ضيوفك!