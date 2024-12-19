انت الأن تتابع خبر «أوعى تغسلها».. أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها | هتضيع الفائدة اللي فيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تزايد الوعي الصحي بين الناس، أصبح غسل الأطعمة قبل الطهي من الممارسات الشائعة للحد من التلوث بالبكتيريا والأوساخ لكن، تؤكد العديد من الدراسات أن غسل بعض الأطعمة قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا بدلاً من التخلص منها، مما قد يشكل خطرًا على الصحة في هذا السياق، نسلط الضوء على أبرز الأطعمة التي يجب تجنب غسلها قبل الطهي، والأسباب العلمية التي تدعم ذلك

أهمية الفهم الصحيح لغسل الطعام

من المهم أن ندرك أن غسل الطعام ليس دائمًا الوسيلة المثلى لضمان سلامته، حيث أن بعض الأطعمة قد تحمل بكتيريا على أسطحها أو داخل أنسجتها لا يمكن التخلص منها بالغسيل، وأحيانًا قد يؤدي غسلها إلى انتقال البكتيريا إلى أماكن أخرى في المطبخ.

1. الدواجن والأسماك

غسل الدواجن النيئة قد يتسبب في انتشار البكتيريا في المطبخ، حيث أظهرت دراسة حديثة أن 60% من الأشخاص الذين غسلوا الدواجن تركوا آثارًا من البكتيريا في الحوض، بينما انتقلت البكتيريا إلى الأطعمة الأخرى في 26% من الحالات الحل الأمثل يكمن في طهي الدواجن والأسماك بدرجات حرارة كافية لضمان القضاء على أي بكتيريا.

2. البيض

تحتوي قشرة البيض على طبقة طبيعية تعرف بالزهرة، وهي طبقة تحميه من دخول الجراثيم عبر المسام. غسل البيض في المنزل قد يزيل هذه الطبقة الوقائية، مما يسمح للبكتيريا باختراق القشرة لذا، يُفضل تخزين البيض في الثلاجة وطهيه جيدًا بدلاً من غسله.

3. الفطر

الفطر يمتص الماء بسهولة، وعند غسله يمكنه امتصاص البكتيريا أيضًا، ما يجعله عرضة للتلوث من الأفضل تنظيف الفطر باستخدام قطعة قماش مبللة، أو إذا كان الفطر بريًا، يمكن نقعه لفترة قصيرة في ماء مملح ثم شطفه جيدًا.

4. المكرونة

غسل المكرونة بعد طهيها ليس ضروريًا، بل يُفضل تجنب غسيلها لأن ذلك يؤدي إلى فقدان النشا الذي يساعد الصلصة في الالتصاق بها، وبالتالي يحسن من طعم الوجبة.

5. الفواكه والخضروات ذات القشرة الصلبة

مثل الأفوكادو والبطيخ، يجب غسل القشرة الخارجية جيدًا قبل تقطيعها لتجنب انتقال الأوساخ أو البكتيريا من السطح إلى الجزء الداخلي الذي يتم تناوله.

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