انت الأن تتابع خبر طريقة تحضير شاي الكرك الخليجي السعودي الأصلي .. نكهة دافئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر شاي الكرك من المشروبات الشهيرة ذات النكهة الغنية التي تحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، حيث يعد من ابتكار هذه الدول. يتميز شاي الكرك بمزيج فريد من الشاي الأسود، اللبن، والتوابل المختلفة التي تمنحه نكهة دافئة ومميزة.

لذلك يعد شاي الكرك خيارًا مثاليًا خلال فصل الشتاء،

حيث يساعد على تدفئة الجسم وإعطاء إحساس بالراحة. ورغم أنه يمكن تحضيره في المقاهي، إلا أن تحضيره في المنزل لا يتطلب مجهودا كبيرا، ويمنحك تجربة فريدة وطعمًا لذيذا. في هذا المقال، سنتعرف على الطريقة الأصلية لتحضير شاي الكرك الخليجي في المنزل.

مكونات شاي الكرك

يبحث الكثير عن المكونات والتوابل الأصلية التي تستخدم في تحضير شاي الكرك الخليجي، والتي تمنحه طعماً مميزاً،

وهي كالتالي:

2 كوب ماء

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود

1 كوب حليب كامل الدسم

سكر حسب الرغبة

3 حبات هيل (حبهان)

2 حبة قرنفل

رشة صغيرة من الزعفران

طريقة تحضير شاي الكرك

يُعد شاي الكرك مشروباً غنياً بنكهات لذيذة وفريدة، ويُعتبر من المشروبات الشتوية التي تمد الجسم بالطاقة والتدفئة. يُمكن تحضيره بسهولة في المنزل،

وفيما يلي أفضل طريقة لتحضيره:

غلي الماء مع التوابل: في قدر على النار، اغلي الماء مع حبات الهيل والقرنفل. بعد أن يبدأ الماء في الغليان، أضيفي الشاي الأسود واتركيه يغلي لمدة دقيقتين على نار هادئة. كلما زادت مدة غليان الشاي، كلما أصبحت النكهة أكثر عمقًا.

إضافة الحليب: أضيفي الحليب إلى الخليط ببطء، ثم اتركيه يغلي مرة أخرى. يمكنك إضافة كمية أكبر من الحليب حسب رغبتك في الحصول على طعم أكثر كريمية.

إضافة السكر: أضيفي السكر حسب ذوقك، ثم حركي المزيج جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

إضافة الزعفران: للحصول على نكهة غنية وفاخرة، أضيفي رشة صغيرة من الزعفران باستخدام مصفاة دقيقة لتصفية التوابل. اسكبي الشاي في أكواب التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع.

بهذه الطريقة