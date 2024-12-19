انت الأن تتابع خبر فوائد عصير اليقطين للجسم تعرف على القرع بشكل لم تعرفه من قبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد فاكهة القرع أو اليقطين من ألذ الفواكه على الغطلاق وهي محبوبة للغاية ويحضر منها ألذ أطباق الحلويات ولكن ما لا يعرفه الكثير أن فوائد عصير اليقطين عظيمة للغاية ولا تقل عن فوائد الفاكهة نفسها، لمعرفة المزيد حول تلك الفوائد العظيمة تنابعينا في هذا المقال لمعرفة ماذا يمكن أن يفعل كوب واحد من هذا المشروب للجسم.

فوائد عصير اليقطين

عصير اليقطين ليس مجرد مشروب لذيذ للتحلية أو لعلاج العظش بل هو مخزون رائع من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسمك.

القمية الغذائية للقرع

يحتوي 245 جرام من القرع المطبوخ أو العصير على الآتي

خمسين سعر حراري.

0.2 جرام من الدهون.

جرامان من البروتين.

أثنا عشر جرام من الكربوهيدرات.

ثلاثة جرام من الألياف.

245٪ من حاجة الجسم من فيتامين أ.

11٪ من حاجة الجسم من فيتامين ب2

19٪ من حاجة الجسم من فيتامين سي.

16٪ من حاجة الجسم من البوتاسيوم.

11٪ من حاجة الجسم اليومية من النحاس.

11٪ من حاجة الجسم من المنجنيز.

10٪ من حاجة الجسم من فيتامين E أو فيتامين هاء.

كميات مناسبة من الحديد والفسفور والفوليك آسيد والزنك.

فوائد عصير اليقطين للجسم: