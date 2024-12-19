انت الأن تتابع خبر ابتعدي عنها فوراً! أكثر 8 أخطاء شائعة أثناء الطهي تهدد صحتك وتؤثر على طعامك! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أخطاء شائعة أثناء الطهي قد يقع الكثيرون في أخطاء شائعة يكررونها باستمرار، ظناً منهم أنها الطريقة الأمثل. لكن الحقيقة أنه ليس كل ما نفعله دائماً هو الشيء الصحي والمفيد. من الممكن أن تصبح بعض الأفعال الشائعة أخطاءً يجب علينا تجنبها.
أخطاء شائعة أثناء الطهي
- ومن أجل الاهتمام بصحتك وصحة أسرتك، يجب أن تأخذي هذه الأشياء في اعتبارك وتتجنبي تكرارها في المطبخ.
- استخدام الثلج على الحروق: عند تعرضك لحرق بسيط أثناء الطهي، يجب أن تتجنبي وضع الثلج أو أي منتجات مجمدة على الجرح، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأنسجة. هناك بدائل أخرى آمنة يمكن استخدامها، وقدمناها لك في مقال سابق.
- إضافة الزيت لماء سلق المكرونة: الكثير من الناس يضيفون الزيت إلى ماء سلق المكرونة لتجنب التصاقها، لكن هذا يؤدي إلى فقدان المكرونة لبعض قيمتها الغذائية ويمنعها من امتصاص الصلصة أثناء الطهي.
- غلي الخضروات: يؤدي غلي الخضروات إلى فقدان قيمتها الغذائية، لذا يفضل طهيها على البخار أو شويها في الفرن.
- زيت الزيتون قليل السعرات الحرارية: يُعتبر هذا من أكثر الأخطاء الشائعة. فزيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية مماثلة للزيوت الأخرى والسمن، وهو فقط أكثر صحة.
- تقشير الخضروات والفاكهة: يقوم الكثيرون بتقشير الخضروات والفاكهة دون أن يدركوا أن ذلك يؤدي إلى فقدان العديد من العناصر الغذائية الموجودة في القشرة الخارجية.
- غلي الأطعمة: الغلي أو وضع النار على أعلى درجة يؤدي إلى سرعة الطهي ولكن النتائج ليست جيدة. فالغلي يجعل المرقة غير شفافة واللحوم يابسة أو غير مستوية. اجعلي الطهي على نار هادئة.
- وضع الأكل المجمد في الماء: عند استخدامك للأطعمة المجمدة وترغبين في ذوبانها، لا تتركيها في الماء لفترة طويلة. اتركيها تذوب بشكل طبيعي داخل الثلاجة، حتى لا تتأثر بتلف الخلايا وفقدان العناصر الغذائية.
- تذويب الأطعمة في الهواء الطلق: عندما ترغبين في تذويب الأطعمة المجمدة، خاصة اللحوم، ضعيها في الثلاجة ولا تتركيها في الهواء الطلق. هذا يساعد على تجنب انتشار البكتيريا المرضية.