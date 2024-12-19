طريقة صنع الزبادي في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - فوائد صنع الزبادي في المنزل

تعد تجربة صنع الزبادي في المنزل تجربة مثيرة ومفيدة للكثيرين. تتيح لك هذه الطريقة معرفة جميع المكونات التي تدخل في تحضير الزبادي وضمان عدم إضافة مواد حافظة أو نكهات صناعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الزبادي المنزلي أكثر طزاجة وسهولة في الهضم مقارنةً بالزبادي المصنع. كما يقدم فرصة لإضافة النكهات المفضلة لديك والمحليات الطبيعية.

المكونات الأساسية لتحضير الزبادي

لصنع زبادي منزلي صحي ولذيذ، ستحتاجين إلى بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في أغلب المنازل. إليك قائمة المكونات:

لتر من الحليب كامل الدسم أو قليل الدسم

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي العادي غير المحلى

ملعقة كبيرة من السكر (اختياري)

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا (اختياري)

خطوات تحضير الزبادي في المنزل

صنع الزبادي في المنزل سهل إذا اتبعت الخطوات التالية:

1. تسخين الحليب

ضعي الحليب في قدر متوسط الحجم وقومي بتسخينه على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة حرارة قريبة من الغليان. احرصي على تقليب الحليب بانتظام لتجنب الالتصاق بقاع القدر.

2. تبريد الحليب

بعد وصول الحليب إلى درجة الغليان، ارفعيه عن النار ودعيه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة دافئة بحيث يُمكن غمسه بالإصبع دون الشعور بالحرارة المزعجة.

3. إضافة الزبادي المبدئي

أضيفي الزبادي الطبيعي إلى الحليب المبرد واخلطيه جيدًا حتى يتجانس. يمكنك أيضًا إضافة السكر ومسحوق الفانيليا في هذه الخطوة لتحسين النكهة.

4. التخمير

انقلي الخليط إلى وعاء محكم الإغلاق وضعيه في مكان دافئ لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات حتى يتماسك. يمكن وضع الوعاء داخل الفرن مع إبقاء الفرن مطفأً ولكن الإضاءة مضاءة قليلاً، أو لفه ببطانية لإبقائه دافئًا.

5. التبريد والتقديم

بمجرد أن يتماسك الزبادي، انقليه إلى الثلاجة ليبرد لمدة ساعتين على الأقل. الآن يمكنك تقديمه مع إضافة فواكه طازجة أو عسل حسب الرغبة.

نصائح لضمان نجاح الوصفة

تأكدي من شراء زبادي طبيعي ذو جودة عالية كمصدر للبكتيريا النافعة.

اختاري مكانًا دافئًا للتخمير للحفاظ على نشاط البكتيريا.

يمكنك استخدام الحليب الخام إذا كان متاحًا لديك لإعطاء نكهة غنية.

صنع الزبادي في المنزل ليس فقط ممتعًا ولكنه يمكن أن يكون أكثر صحة واقتصادية لك ولعائلتك. جربي هذه الطريقة واستمتعي بزبادى طازج، مصنوع بأيديكم!