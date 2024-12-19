بعد وفاة والدتي.. تامر حبيب عشت حالة من فقدان الشغف

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث السيناريست تامر حبيب عن مروره بمرحلة من فقدان الشغف وذلك من بعد وفاة والداته، وذلك خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

تصريحات تامر حبيب

وقال تامر حبيب: "لقد اتخذت فترة من فقدان الشغف ولكن لم تطول كثيرًا حتى لا تتحول أعمالي زمن الفن الجميل لإني عندي كابوس مرعب ومش عايز اشوف افلامي على روتانا كلاسيك".



تامر حبيب يحكي عن علاقته بالمخرج داوود عبد السيد ودعمه له

حيث قال تامر حبيب عنه في حديثه: " كان عندي مشروعين ووقتها حصلت مشكله فباظوا لأسباب إنتاجية، وجالي إحباط في هذه الفترة، وفي هذه الايام اتشرفت بإني كنت صديق داوود عبد السلام وقرأ إحدى السيناريوهات، ومن أنال شرف معرفته فقد احتظى بقدر واسع وكبير من العلم نظرًا لحكمته الدائمة، وكنت أقوم بتسجيل كلامه أحيانًا".

و أضاف تامر حبيب خلال حديثه مع المخرج داوود عبد السلام: " إن تامر حبيب كان محبط لعدم إكتمال مشروعيه، وكان وقتها يعمل داوود عبد السلام على عمل يدعى مواطن مخرج حرامي، وان نجاحه أتى بعد 10 من السينايوهات التي يكتبها وهذه كانت دفعة قوية لتامر حبيب في بدايته".

آخر أعمال تامر حبيب

والجدير بالذكر أن مسلسل لعبة النسيان يعد آخر أعمال تامر حبيب الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2020، وشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، هنا داود، وغيرهم.



نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.