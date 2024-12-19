لطيفة تكشف سبب اختيارها أغنية "مصنع الرجالة" في حفل تكريم محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة لطيفة في حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظيم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د. مدحت العدل.

ليلة حب وتكريم.. محمد رحيم

جاءت مشاركة لطيفة لتضيف بريقًا خاصًا للأمسية التي حملت عنوان "ليلة حب وتكريم.. محمد رحيم"، حيث اختارت أن تختتم الحفل بأغنية "مصنع الرجالة"، الأغنية الوطنية التي جمعتها بالراحل عام 2014.

وحول اختيارها لهذه الأغنية، صرحت لطيفة: "أثناء التحضيرات، لاحظت أن زملائي ركزوا على تقديم الأغاني العاطفية والرومانسية التي تعاونوا فيها مع محمد رحيم، فقررت أن أقدم أغنية وطنية تسلط الضوء على الجانب الوطني في مسيرته.

أغنية “مصنع الرجالة”، التي أهديت للجيش المصري، تعكس إبداع رحيم في تقديم أعمال وطنية ناجحة بجانب الأغاني العاطفية".

وأعربت لطيفة عن اعتزازها بالعمل مع محمد رحيم، واصفة إياه بأنه أحد أبرز مبدعي العصر الحالي، قائلة: "كان محمد رحيم علامة مميزة في الموسيقى المصرية والعربية، وترك إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل خالدًا في ذاكرة الجمهور".

تفاصيل الحفل

شهد الحفل بداية مؤثرة بالسلام الجمهوري وعرض فيلم تسجيلي يستعرض أبرز محطات مسيرة محمد رحيم.

ألقى د. مدحت العدل كلمة افتتاحية، تبعتها كلمة د. أحمد فؤاد هنو، الذي كرم أسرة الراحل وسلم درع التكريم لزوجته أنوس كوته.

تميز البرنامج الفني بعروض مميزة جمعت أبرز أعمال محمد رحيم وافتتحت الفرقة الموسيقية والكورال بميدلي لأغنيات شهيرة مثل "حبيبي ولا على باله"، "لو عشقاني"، "مشاعر"، و"أنا في الغرام".

أعقبها ظهور المطرب محمد ثروت بأغنية "يا مستعجل فراقي"، التي جددت تعاونه مع رحيم بعد غياب.

ومن اللحظات اللافتة في الحفل، صعود الفنان تامر حسني لمشاركة "ماس"، ابنة الموسيقار الراحل، في أداء أغنية "يروح البحر"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تألقت الفنانة شذى بأغنية "أنا قلبي عشانه داب"، والمطربة سوما بأغنية "قابلنا".

قدم المطرب محمد محيي أغنيتي "ليه بيفكروني عنيك" و"ياللي بتغيب عليا"، تلاه الفنان إيهاب توفيق بميدلي يضم "يا سلام" و"اللي مدوبني".

وجاء ختام الحفل مع لطيفة، التي أبهرت الجمهور بأداء أغنية "مصنع الرجالة".

واختتم الحفل بجمع النجوم المشاركين على المسرح لأداء أغنية "أحلى اسم في الوجود يا مصر"، في لحظة مفعمة بالوفاء والاعتزاز بمسيرة محمد رحيم.