انت الأن تتابع خبر ودعي كل مشاكل بشرتك..اخلطي الخيار على الفازلين واحصلي على وصفة سحرية لبشرتك..شوفي النتيجة من أول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الخيار من أهم الخضروات الموجودة في المنازل بشكل دوري، كما ان الفازلين من أكثر المستحضرات التي يتم الحرص على توافرها، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على افضل وصفه من الخيار والفازلين للبشره بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

خطوات تحضير وصفة الخيار و الفازلين للبشرة

يمكنك عمل وصفة ممتازة للبشرة بالخطوات التالية:

استخدام ثمرة من الخيار ومن ثم تقشيرها وبشرها حتى نحصل على المياه الموجودة فيها بكل سهولة.

ومن ثم نقوم باستخدامها مع معلقة كبيرة من النشا ومعلقة من الفازلين ومن ثم نضيف ملعقتين من مياه الورد ويمكنك استبدال مياه الورد بملعقتين من عصير الليمون.

ثم نقوم بتقليب الخليط مع وضعه في إناء على النار.

ومن ثم نقوم بتركه عدة دقائق بسيطة.

ثم نقوم بتركه على جانب حتى يبرد ونضعه في الثلاجة في علبة مغلقة ثم نقوم باستخدامه على الوجه بشكل يومي.

أهم النصائح للعناية بالبشرة

يمكنك ان تقوم بالاهتمام بالبشرة بشكل جيد من خلال مجموعة من النصائح والنصائح عبارة عن: