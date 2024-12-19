نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - منها "إعلان القاهرة".. الرئيس السيسي يعتمد 3 قرارات لقمة الدول الثماني النامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتماد ترشيح باكستان للسفير سهيل محمود لتولي منصب سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مطلع عام 2026، مؤكدًا هذا الطلب جرت مناقشته في إطار أعمال المجلس الوزاري للمنظمة أمس، وحظي بتوافق الوزراء.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة: "أشكر سكرتير عام المنظمة على ما بذله من جهد حثيث خلال الأعوام الماضية، وأتمنى كل التوفيق والسداد للسفير سهيل محمود خلال المرحلة المقبلة".

وانتقل الرئيس السيسي إلى البند التالي الخاص بتقارير الدورة 21 و22 إضافة إلى الدورة الخاصة بمجلس وزراء المنظمة، إذ قرر اعتمادها بعد عدم وجود أي ملاحظات.

وأعلن الرئيس اعتماد إعلان القاهرة الذي جرى إقراره والتوافق بشأنه خلال أعمال مجلس الوزراء أمس، موجها الشكر الوزراء والمفوضين على الجهد المبذول للتوصل إلى هذا التوافق.