نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تبدأ من 11 حتى 23 يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2025 في محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل كثير من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع إعلانها في عدد من المحافظات الأخرى.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه من المتوقع إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، الأسبوع المقبل، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 23 يناير المقبل آخر يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 25 يناير 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل صف دراسى تبدأ إجازة نصف العام له بعد انتهاء موعد الامتحان وفق الجداول التى تعلنها المديريات التعليمية والإدارات.

ووجهت الوزارة، المديريات والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، مشددة على مراعاة عدم عقد امتحانات أثناء وضع الجداول أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، على أن تبدأ الاختبارات من 11 يناير حتى 23 حسب جدول امتحان كل صف دراسى سواء فى صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، كما وجهت الوزارة بتقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات قبل امتحانات الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية أى قبل 11 يناير.