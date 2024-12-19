رئيس إندونيسيا يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فى قمة الدول الثمانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - أكد جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي، على أهمية التعاون بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي وتحقيق الصالح العام لشعوبها.

وأوضح جوكو ويدودو في كلمته خلال القمة الـ11 للمنظمة المنعقدة في مصر أن المنظمة تمتلك مقومات كبيرة لتصبح قوة اقتصادية مؤثرة على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى ضرورة تطوير سلاسل إمدادات شاملة ومتكاملة بين الدول الأعضاء.

وشدد الرئيس على أن المنظمة تركز على مصالح دول الجنوب العالمي، داعيًا إلى التكاتف والعمل المشترك تحت مظلة القانون الدولي لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه "يجب أن ننحي خلافاتنا جانبًا ونعمل كقوة واحدة لتحقيق الرخاء لشعوبنا، لأن التعاون هو سر قوتنا".

كما أعلن التزامه الكامل بدعم دور المنظمة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وحدة أعضائها وتوسيع عضويتها لجذب مزيد من الدول للانضمام والمشاركة في هذا التعاون البناء. ودعا إلى تعلم الدروس من الأوضاع الجيوسياسية الحالية والعمل بروح الوحدة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتناول الرئيس في كلمته القضية الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة تقديم الدعم غير المحدود لفلسطين والعمل على إيجاد حلول عملية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.

واختتم الرئيس الإندونيسي بالدعوة إلى تعزيز التحول الاقتصادي في دول المنظمة، وتمكين المجتمعات الإسلامية من تحقيق الرخاء والازدهار، مع العمل على مكافحة الفقر وتعزيز الابتكار التكنولوجي والقوة الاقتصادية، مؤكدا على أن المنظمة هي أمل شعوب الدول الأعضاء وأنه وجب الالتزام الكامل لتحقيق تطلعات المستقبل".