انت الأن تتابع خبر "شعر ناعم مثل الحرير!" وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد بكل سهولة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر الشعر تاج جمال المرأة، ولهذا تسعى الكثير من السيدات للتخلص من خشونة الشعر وتكسيراته للحصول على مظهر صحي وناعم وبدلاً من اللجوء للمواد الكيميائية مثل الكيراتين التي تسبب أضرارًا للشعر، يُمكن الاعتماد على الوصفات الطبيعية للحصول على نتائج رائعة دون أي آثار جانبية ومن أبرز هذه الوصفات، وصفة زيت جوز الهند التي تُعد فعّالة لتنعيم الشعر وزيادة طوله في وقت قصير.

مكونات وصفة زيت جوز الهند لتنعيم الشعر

لتحضير هذه الوصفة المغذية والفعالة، ستحتاجين إلى:

زيت جوز الهند.

حليب جوز الهند.

عصير ليمون.

خطوات تحضير واستخدام الوصفة

خلط المكونات:

في وعاء كبير، اخلطي كوبًا من حليب جوز الهند مع كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

التبريد:

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة كافية حتى تتكون طبقة على السطح تشبه الكريم.

تحضير الشعر:

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر للتخلص من أي زيوت أو أوساخ عالقة.

تطبيق الوصفة:

وزّعي الخليط على الشعر بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

قومي بتغطية الشعر بمنشفة ساخنة لتسريع امتصاص المكونات.

مدة التطبيق:

اتركي الوصفة على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لتتغلغل العناصر الغذائية فيه.

الشطف:

اغسلي شعرك بماء فاتر باستخدام شامبو خالٍ من المواد الكيميائية لضمان الحفاظ على نعومته.

فوائد وصفة زيت جوز الهند للشعر