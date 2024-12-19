وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إيطالية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج_ شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاق تعاون مشترك مع إحدى الشركات الإيطالية العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضر.

وأكد وزير الزراعة خلال مراسم التوقيع، أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يوليه اهتماما بالغًا، ويقدم كافة أشكال الدعم له، نظرًا لارتباط هذا القطاع بملف الأمن الغذائي، وتأمين غذاء المصريين.

وأشار فاروق إلى أن هناك اهتمام كبير بملف إنتاج تقاوي الخضر، محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد، لافتًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت خطوات جادة نحو تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخه، وإشراك القطاع الخاص في كافة عمليات التنمية.

ووفقًا لبروتوكول الشراكة بين الجانبين المصري والايطالي، يتم التعاون في إنتاج هجن الخضر، بإستغلال الامكانيات البحثية بين الطرفين، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وإكثارها في مصر، الأمر الذي يساهم في تقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير التقاوي المحلية للمزارعين بأسعار مناسبة.

ومن المقرر وفقًا لهذا التعاون، أن يتم إنتاج هجن الخضر في مصر وخاصة من: الفلفل، الخيار، والطماطم، وتقييم الهجن الناتجة لدى المزارعين، ويتم إنتاج الأصناف المتميزة من انتاج وزارة الزراعة، وتوفيرها للمزارعين.

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وقع على بروتوكول التعاون المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، و انريكو مورجاني مدير التصدير بشركة ساتيفا الإيطالية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى عبدالخالق مسئول تقارب التقييم ببرنامج انتاج تقاوي الخضر، وبعض مسئولي الشركة الإيطالية.