الكشف عن موقف سيرجيو راموس من عرض بوكا جونيورز

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - حسم المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، موقفه من الانتقال لصفوف بوكا جونيورز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

راموس منذ رحيله عن إشبيلية، الصيف الماضي، لم يتعاقد مع أي نادٍ.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “TyC” الأرجنتينية، فإن المدافع الإسباني، رفض عرضاً من نادي بوكا جونيورز، الذي يدربه فيرناندو جاجو، للانضمام لصفوف الفريق في الشتاء.

جدير بالذكر، أن راموس وجاجو اجتمعا سوية في ريال مدريد، خلال الفترة من 2006 حتى 2011.