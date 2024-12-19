أوضاع الجالية المصرية بالكويت... بين محافظ الفروانية والسفير المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر بمكتبه في ديوان عام المحافظة سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت.

ورحب المحافظ بالسفير المصري، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وناقش المحافظ أثناء اللقاء مع شلتوت أوضاع الجالية المصرية بالكويت، وسبل التنسيق والتعاون بين المحافظة والسفارة المصرية.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً.

من جهته، شكر السفير أسامة شلتوت باسمه وباسم أبناء الجالية المصرية بالكويت محافظ الفروانية على حسن الترحيب والحفاوة، ومشاعره الصادقة تجاه مصر وشعبها.