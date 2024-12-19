العالم اليوم - دوت الخليج ترصد حجم الدمار في مطار المزة العسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - في إطار تغطيتها المستمرة للأحداث في سوريا، قامت "دوت الخليج" بجولة ميدانية في مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق لرصد حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

وأشار موفد القناة، عماد الأطرش، إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية عديدة بهدف تدمير القدرات الدفاعية والجوية للجيش السوري.

حجم الدمار في مطار المزة

خلال الجولة، أوضح الأطرش، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير شامل لمعظم الطائرات والمروحيات العسكرية الموجودة في المطار.

كما أشار إلى أن الهجوم ركّز على عربات حديثة للدفاع الجوي من طراز "بانسر" روسية الصنع، والتي كانت قد سلمت للجيش السوري مؤخراً.

ووصف الأطرش القصف الإسرائيلي بأنه: "أضخم عملية تدمير ممنهجة لقدرات الجيش السوري".

وأكد موفد دوت الخليج من مطار المزة أن القصف الإسرائيلي تسبب في خسائر هائلة للقدرات العسكرية السورية، حيث دُمرت العديد من المعدات والمنظومات الحديثة، مما يبرز حجم التأثير الذي خلفته هذه العملية.