”بداية جديدة”.. قصور الثقافة تقدم ورشا حرفية في أسبوع لطلاب المدارس بالسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الأنشطة، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشهدت مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، مجموعة من الورش الحرفية والفنية منها ورشة مشغولات يدوية بالنحاس، قدم خلالها المدرب علي مصطفى، شرحا مفصلا عن النحاس، موضحا أنواعه واستخداماته وتأثيراته على جسم الإنسان، بالإضافة إلى دوره في التخلص من الطاقة السلبية.

أعقب ذلك تدريبات عملية لتنفيذ عدد من التصميمات بتقنيتي الحفر البارز والغائر باستخدام الأدوات المتنوعة.

وفي ورشة الخيامية عرفت المدربة زينب عبد الحميد الفتيات بطريقة نقل التصميم المراد تنفيذه على القماش، مع تعليمهن كيفية الإمساك بالإبرة وحياكة الأقمشة بالغرزة السحرية.

أما المدربة سعاد المهدي واصلت تعريف المشاركات بورشة الحلي، على أنواع الخرز والأحجار المختلفة، وكيفية تنسيق الألوان لتصميم أعقاد وإكسسوارات يدوية بتقنية البرم.

فعاليات الأسبوع الثقافي للشباب بمدينة السلام، تقدم من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

ويشهد الأسبوع مجموعة متنوعة من الورش الحرفية والفنية بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين، بجانب عدد من اللقاءات التثقيفية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة المكثفة التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بالمدارس، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، بهدف اكتشاف المهارات الإبداعية للطلاب وصقل مواهبهم في مجالات الفنون والحرف اليدوية، وترسيخ قيمة العمل الجماعي.