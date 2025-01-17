العالم اليوم - بعد إصابته بالخرف.. وفاة أحد أصحاب الكرة الذهبية

انتم الان تتابعون خبر بعد إصابته بالخرف.. وفاة أحد أصحاب الكرة الذهبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 11:24 مساءً - توفي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق دينيس لو، عن عمر 84 عاما.

وتم الإعلان عن وفاة لو، اللاعب الاسكتلندي الوحيد الذي حصد جائزة الكرة الذهبية، عبر بيان من عائلته أصدره مانشستر يونايتد، الجمعة.

يذكر أنه في عام 2021 تم تشخيص إصابته بمرض الخرف.

وذكر البيان: "بقلوب حزينة نبلغكم بوفاة والدنا دينيس لو. خاض معركة صعبة لكنه الآن في سلام أخيرا".

وأضاف البيان: "نود أن نشكر كل من ساهم في رعايته، في الماضي والحاضر. نحن نعلم كم أحبه الناس ودعموه، وكان هذا الحب محل تقدير دائما وكان يصنع الفارق".

وارتبط اسم لو مع بوبي تشارلتون وجورج بست، ثلاثي الهجوم الذي قاد مانشستر يونايتد للفوز بألقاب الدوري الإنجليزي في 1965 و1967، ودوري أبطال أوروبا في 1968، وهو الأول لناد إنجليزي.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "كل مانشستر يونايتد في حالة حداد لوفاة دينيس لو، ملك ستريتفورد إند".

وأضاف: "مع 237 هدفا في 404 مباريات، سنظل نحتفل به دائما كأحد أعظم وأكثر لاعبي النادي المحبوبين. الهداف الأبرز، لقد جعلته موهبته وروحه وحبه للعبة بطلا لجيل كامل".

تم التصويت لكل من لو وتشارلتون وبست كأفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا وفازوا بالكرة الذهبية خلال 5 مواسم من 1964 إلى 1968، ويجمعهم تمثال واحد في "أولد ترافورد".