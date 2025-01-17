نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخوض مرانه الختامي قبل مباراة أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى منه، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك اليوم وسام أبو علي في مران الفريق الجماعي، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي خاضه، عقب عودة الفريق من كوت ديفوار، والاطمئنان على حالته الصحية.

كما شارك إمام عاشور في التدريبات، بعد تعرضه لكدمة خفيفة في مباراة الجونة بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

