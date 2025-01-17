نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الأهلي ينضم لنادي الغابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم يوسف محمد حميدة، حارس مرمى الأهلي السابق مواليد ٢٠٠٦، إلى نادي الغابة.

و قد لعب يوسف حميدة فى ناشئين النادى الأهلي موسمى 2017 / 2018 و 2018 / 2019 تحت قيادة الكابتن أحمد رزق والكابتن موفق الباشا.

و انضم يوسف حميدة إلى فريق الغابة بعد متابعتة من خلال الكابتن أيمن فاروق رئيس قطاع الكرة بالغابة والكابتن حسين فؤاد المدير الفنى لقطاع الناشئين ومدرب ٢٠٠٦ بنادى الغابة أثناء دورة المدارس الدولية فى الجونة منذ أسبوعين.

ويسعى نادي الغابة برئاسة المهندس سعيد اسماعيل رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس محمود حسن ونبيل الحضرى المشرفين على قطاع كرة القدم بالنادى إلى تكوين قاعدة قوية فى قطاع الناشئين بجميع المراحل وذلك للاستفادة المادية للنادى من خلال تسويق اللاعبين لأندية الدورى الممتاز المصرى والأندية خارج مصر وقام اللاعب بالتوقيع عصر اليوم فى حضور الكابتن شريف الحناوى مدير الكرة بنادى الغابة بمصر الجديدة.